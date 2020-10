Torrespaccata, raccolta solidale di olive

APPUNTAMENTO ANNUALE DEI CITTADINI DI TORRESPACCATA, PER LA RACCOLTA DELLE OLIVE AL PARCO ROMANISTI- SISENNA CONVIVIALITA’, SOLIDARIETA’ E CURA DELL’AMBIENTE 17-18 Ottobre 2020 Quest’anno, come negli scorsi 2012, 2015 e 2017, procederemo alla raccolta delle olive dagli alberi del Parco Romanisti-Sisenna. Come di consueto devolveremo il ricavato alla Parrocchia di S. Bonaventura la quale, tramite la Caritas, procederà alla distribuzione dell'olio alle famiglie bisognose del quartiere. Oltre alla partecipazione ormai consolidata di tanti singoli Cittadini, saranno presenti alcune Associazioni che contribuiranno al buon esito dell’iniziativa. Ci auguriamo che questa piacevole novità abbia un seguito, e che si ripeta con altre giornate di convivialità e di incontro nel Quartiere. Nel 2017 vennero raccolti 1300 kg di olive dai quali furono ricavati 140 lt di Olio. Si prevede che quest’anno il risultato possa essere addirittura migliore e si potrà anche valutare l’opportunità di estendere l’evento al Parco Bonafede del Quartiere Alessandrino, dove è presente una notevole quantità di ulivi. Il Frantoio Oleario Luigi Mercuri di Montopoli di Sabina, anche quest’anno, come nelle precedenti occasioni, offrirà generosamente la lavorazione delle olive a costo zero, solidarizzando con la finalità sociale dell'iniziativa. Alcuni anni fa, in occasione di una visita al Parco, l’Assessora all’Ambiente del Municipio aveva espresso particolare apprezzamento per l’iniziativa, prefigurando anche un suo diretto interessamento nel promuoverla e pubblicizzarla in rete. Purtroppo questo non si è verificato. Tuttavia anche quest'anno si avrà sicuramente la partecipazione di numerosi Cittadini che, all'insegna della solidarietà, metteranno a disposizione il loro tempo e la loro forza lavoro per uno scopo sociale e fuori dalle logiche mercantili. Confidiamo nel sostegno delle Istituzioni sia per questa giornata di raccolta, sia per il consolidamento e per la diffusione futura di questa bella pratica di collaborazione civica. Sarà fondamentale la collaborazione del Servizio Giardini per quanto riguarda le operazioni di smaltimento dei rami che, in fase di raccolta, dovranno essere potati. Tutto verrà svolto ovviamente nel massimo rispetto delle piante, in virtù del fatto che esse rappresentano un patrimonio pubblico di elevato valore e soprattutto nell’auspicio di ripetere la raccolta anche negli anni futuri. Vi attendiamo numerosi, ovviamente nel rispetto delle norme Anti-Covid (Mascherine e Distanziamento) I Dannati della Terra (cittadini volenterosi)