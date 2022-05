LETTORI - Torresina - Parco delle Campanelle - Nessuna manutenzione degli spazi verdi

Gallery





Il presidente del Municipio XIV nega la responsabilità del comune adducendo che è la società M193 (in capo alla quale risutano procedure fallimentari dal 2017) ad avere in gestione la manutenzione del Parco delle Campanelle di via del Podere Fiume, quartiere Torresina . Fatto sta che il degrado è l'incuranza regnano sovrane: erba altissima, alberi in evidente stato di pericolosità, giochi per i bambini inutilizzabili per l'erba e le zecche. Nessuno risponde alle numerose richieste dei cittadini del quartiere di poter usufruire in sicurezza del parco.