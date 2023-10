Lettori - Topi a Portonaccio, AMA dove sei?

Sono mesi ormai che segnaliamo in Via Di Portonaccio 61 una colonia di topi che hanno invaso il marciapiedi con tane che hanno addirittura bucato l'asfalto, si è soltanto provveduto a transennare l'area ma nulla di più. La zona in questione è in uno stato di totale degrado e abbandono a causa dei cassonetti devastati che giacciono aperti giorno e notte favorendo il proliferare dei ratti. Impossibile gettare la spazzatura ,né tantomeno camminare, senza che i roditori saltellino qua e là tra i piedi del malcapitato di turno. L'adiacente "Condominio Portonaccio 43/45/49" chiede che le problematiche più volte segnalate vengano prese in carico dagli organi preposti.