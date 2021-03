Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Via dei Badoer, angolo via degli Adimari. Il tombino oramai è sepolto. Quello che vedete nel video è ciò che succede con una pioggerellina. Che sia il caso di pulirlo e fare qualcosa perché non si otturi più?