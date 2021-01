LETTORI - Tipica ceppaia urbana

Tipica “CEPPAIA urbana” in Via Andrea Mantegna - Montagnola Su 13 alberi che ci aveva lasciato il Sindaco Marino sul marciapiede, dopo 4 anni, ne sono sopravvissuti 5 ... gli altri 8 sono rimasti sotto forma di CEPPI che spesso sono usati dai passanti stanchi come scomoda panchina monoposto ! Negli ultimi anni ogni volta che cadeva un rametto a causa del vento il Comune interveniva prontamente tagliando tutto l’albero ... E dopo quattro (4) anni gli 8 ceppi rinsecchiti stanno ancora tutti lì: nessuno li ha mai sradicati e tantomeno nessuno ha mai ripiantato nelle aiuole sui marciapiedi degli alberi nuovi ! Un vero peccato perché in quel tratto di strada .. che ospita vari negozi, bar e pizzerie ... quando l’alberatura era al completo ... d’estate c’era sempre una bell’ombra che stimolava a passeggiare ed a socializzare in tranquillità lungo tutto il marciapiede ... ma purtroppo la nostra cara sindaca ha un’idea “molto limitata” su come “manutenere e riqualificare” il verde pubblico urbano ... patrimonio di tutti noi cittadini ! Aspettiamo tempi migliori !!!