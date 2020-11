Terrazza Zavattini terra di nessuno

DPCM al terzo municipio senza controlli sono inutili. Ennesima nottata con cena sulla Terrazza Zavattini. Il Terzo Municipio privo di controlli e zone totalmente abbandonate dalle Istituzioni sia municipali (G.Caudo) che Comunali (V. Raggi). I volontari del "Comitato Antamoro", cercano costantemente di mantenere un minimo di decoro nella zona autotassandosi, facendo collette per avere i fondi necessari per taglio erba, per ripulire muri, per mettere in sicurezza muretti distrutti, pulizia intorno ai cassonetti...addirittura installando "pattumiere" che poi vengono svuotate dagli stessi abitanti, in altre parole tutto quello che dovrebbero fare le istituzioni. I risultati ad oggi purtroppo sono quelli che vedete in foto: 1 pattumiere piene di bottiglie di vino, birra ed altro 2 preservativi abbandonati ovunque, 3 muretti che vengono continuamente imbrattati 4 cene a base di MC fino a tarda notte lasciando in terrra tutti i resti 5 muretti distrutti e usati per fare "sculture".... Ora bisognerà anche occuparsi di sostituire Polizia sia di Stato che Municipale e Carabinieri (che non passano mai)? Molti si stanno già adoperando installando telecamere e si parla addirittura di ronde. Possibile che nella zona l'unico modo per avere un minimo di decoro sia costringere la gente a fare gli sceriffi?