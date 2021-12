Tentato furto in appartamento a via Diego angeli. I ladri approfittando del pranzo del 25 dicembre presso parenti della coppia residente e dopo aver forzato la porta dell'appartamento sito al primo piano. Hanno avuto la sgradevole sorpresa di trovarsi di fronte un pastore tedesco di 42 kg JASON unità cinofila addestrata spesso in servizio a Trenitalia..che li a messi in fuga..a gambe levate...