Strade al buio

Nel quartiere Kant/Nomentano, piu' precisamente in Viale Marx, Via Spinoza, Via Cartesio, Largo Bacone, Parco Petroselli e zone limitrofe manca l'illuminazione stradale da piu' di una settimana. Uscire di sera e' pericoloso perche' non si vede nulla, il parco e' completamente al buio. Diversi abitanti hanno fatto segnalazioni ad ARETI ricevendo risposte diverse e, soprattutto, avendo a che fare con un operatore del call center che parlava biascicando in modo incomprensibile. Personalmente ho pensato che fosse ubriaco. Nonostante le ripetute segnalazioni siamo ancora al buio.