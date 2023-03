Via di Salone · Settecamini

Asfalto ammalorato, con tombini sprofondati e Segnaletica Orizzontale ormai inesistente in via di Salone (ang. V. di Case Rosse/ V. Cipolletti) Domanda...le telecamere della Giunta tale scempio non lo visionano?