LETTORI - Storie e Storia di San Saba. Un rione unico a Roma

Un libro collettivo no-profit che racconta la Storia di un luogo amato attraverso le memorie, i ricordi e le testimonianze che lo hanno reso tale. Dall'Antica Roma fino ai giorni nostri passando attraverso le drammatiche vicende dell'8 settembre 1943 e del boom economico raccontate dalla generazione dei babyboomer di allora. Un libro che ha registrato molto interesse proprio perchè popolare, autentico e originale. Una opportunità di farlo conoscere ai vs lettori. La prima presentazione è avvenuta in piazza Bernini al centro del Rione con una grande festa popolare. La prossima presentazione il 19 settembre in Campidoglio e molte altre ancora a seguire. Per contatti, il curatore Fabrizio Fantera. fabrizio.fantera@liceomorgagni.it Grazie