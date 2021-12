Storie di ordinario degrado in via aurelia

Gallery













Sulla via Aurelia, all'altezza del civico 832 (Camping in town e del supermercato Panorama) c'è un ponte per attraversamento pedonale a servizio dei residenti che versa in condizioni di assoluto degrado. A parte ogni genere di rifiuti abbandonati ovunque, la presenza di frammenti di vetro che potrebbero arrecare grave danno sia ai passanti che alla circolazione veicolare sottostante, si segnala anche la grave situazione di pericolo dovuta alla completa assenza di manutenzione ordinaria della struttura in acciaio, che già ad occhio nudo appare notevolmente deformata.