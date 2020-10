Ecco viale appio claudio, tratto via quintilio varo/viale giulio agricola, una via famosa per la maestosità e la bellezza dei suoi pini marittimi, trasformata, grazie all'intervento di c.d. riqualificazione del municipio VII, in una squallida via di periferia. Complimenti all'assessore che ne ha decantato le lodi dell'intervento.