LETTORI - Sporcizia sulla Scalinata di Trinità dei Monti

È più di un mese che la scalinata si ritrova in queste condizioni. Sono spariti i cestini dell’immondizia in tutta la zona e i turisti spesso lasciano qui i loro rifiuti. È da più di un mese che ci sono macchie di gelato e sudiciume ai piedi della scala. Che fine ha fatto l’AMA? Si è presa una bella vacanza. Sono stati speso milioni di euro per restaurare la scala e questo è lo stato in cui viene lasciata? La polizia municipale è così solerte nello scoraggiare i turisti a non sedersi ma possibile che chiudano gli occhi quando questi depositano i loro rifiuti ai lati della scalinata??