Lettori - Semaforo Prati Fiscali incrocio via Cavriglia

Segnalo ( sin dal 1975 ) l'assenza di semaforo per l'attraversamento del secondo tratto di detto incrocio , che ha provocato incidenti anche mortali. I diversi Presidenti succedutisi nel III Municipio rispondono che la questione è di competenza dell'Assessorato Lavori Pubblici di Roma Capitale o che sussistono problemi di sincronizzazione . Nel frattempo , però , il suddetto attraversamento , per raggiungere tra l'altro anche la fermata del bus 69 , rappresenta un pericolosissimo problema. Visto che si stanno sistemanando tante cose ( periferie ,piste ciclabili lavori per Giubileo ) possibile che non si trova una soluzione al riguardo ?