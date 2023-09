lettori - Segnalazione Villa di Faonte

Gallery

















Buonasera mi chiamo Marco Befani e vi volevo segnalare un problema. Vivo in III municipio in un nuovo quartiere Villa di Faonte da 13 anni. I sono stato il presidente del comitato di quartiere Villa di Faonte e devo ringraziare Roma today che mi ha sempre aiutato nelle mie battaglie soprattutto Sara Mechelli,in 13 anni tra alberi tagliati caduti e morti il comune ne dovrebbe ripiantare circa 25 dico che dovrebbe perche nel regolamento del verde stipulato da Roma capitale dice che massimo dopo un anno un albero caduto tagliato o morto va ripiantato della stessa specie. Il presidente del III municipio ne ha ripiantati molti per il municipio tranne che nel nostro quartiere. A luglio ho inviato una pec al municipio al comune per chiedergli di ripiantare questi 25 alberi ma non ho ricevuto risposta .I primi di settembre ho fatto un sollecito ma il silenzio più totale.Se potevate pubblicare questa cosa vi invio le foto dei 25 punti dove gli alberi dovrebbero essere ripiantati. Grazie Marco