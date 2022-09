LETTORI - Scivoli e posti disabili occupati e bloccati da biciclette

Buon giorno, scusate il disturbo, sono disabile e mi alterno tra sedia a rotelle e stampelle, questa è la situazione degli scivoli e stalli disabili nel tridente, la foto è di questa mattina via di ripetta 31 angolo via del vantaggio, davanti al ristorante gran sasso, ieri non ho potuto parcheggiare sullo stallo a 50 metri da lì, a via della fontanella angolo via del corso, accanto al ristorante brillo parlante, c’erano 5 biciclette, sempre dello stesso modello parcheggiate così, come nella foto sul posto disabili, sono un residente del tridente, in più qui le auto non possono parcheggiare nel sul lungotevere augusteo, passeggiata di ripetta e nel tridente, c’è anche cartello riservato residenti a1 zona rimozione e parcheggiano tutti, vi invito ad andare a vedere quanti hanno il contrassegno in queste vie . Tutti entrano contromano a folle velocità in via del vantaggio per entrare in ztl. Vi invierò se volete tutte le foto che volete dagli stalli e scivoli disabili occupati così per non parlare sempre di queste biciclette sul marciapiede che non si passa, ai parcheggi senza autorizzazione zona a1 per residenti zona rimozione, senza mai vedere nessuno che prenda provvedimenti . Grazie buona giornata