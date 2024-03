Lettori - Rumore al passaggio convogli metro Linea A zona Stazione San Giovanni

Volevo far presente che almeno da un mese al passaggio dei convogli della linea in questione si può udire un fastidioso rumore, specie negli appartamenti della zona posti ai primi piani. Questo problema non si verificava da anni da quando i residenti chiesero addirittura l'intervento dell'A.R.P.A. e di Roma Metropolitane. Allora il problema era (e forse lo è anche adesso) la mancata molatura dei binari che va fatta a cadenze regolari. I binari alla stazione in oggetto non sono stati rinnovati come in altre stazioni e il rumore non può che aumentare in maniera preoccupante. Il Comune e gli Uffici Tecnici finora non hanno dato risposta alle mail inviate.