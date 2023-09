Lettori - Roma EST isolata

Dall'inizio dell'anno scolastico il quadrante EST è rimasto isolato dai mezzi pubblici, nella tratta ferroviaria sono stati più che dimezzate le corse in entrambe le direzioni, con lo svantaggio di treni superaffollati quando passano. Per non parlare delle line 075,314,508 che oramai è impossibile prendere perché le corse vengono puntualmente soppresse e per gli studenti che si trovano lungo il tragitto è diventato impossibile tornare oppure andare a scuola se non con mezzi privati e l'organizzazione tra genitori. Quindi mi chiedo se l'agevolazione per gli studenti non sia stata studiata a tavolino, sapendo benissimo che si sarebbe avuto un disservizio con il nuovo anno scolastico tanto da invogliare ad effettuare gli abbonamenti, ma sapendo benissimo che sarebbe stato impossibile usufruirne, visto che l'anno scolastico è iniziato da 10 giorni e mio figlio è riuscito a prendere all'uscita il bus solo in 3 occasioni, impiegandoci anche 2 ore per tornare a casa e fare un tragitto di soli 9 chilometri.