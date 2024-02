Lettori - Rispetto del cittadino Garbatella

*-Domus Ostiense-* Salve, vi segnalo questo flash mob di alcuni residenti di Garbatella che segnala il disagio del quartiere dovuto all'invasivo cantiere per la nuova costruzione di 3 palazzine in un area già densamente abitata e congestionata, dove il verde scarseggia e la qualità della vita non migliora. Nel quartiere ci si chiede se ci fosse veramente e bisogno di quest' opera e a chi effettivamente convenga . Cordialmente, buon Lavoro