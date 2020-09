Buonasera io posso capire neanche tanto il lunedì che ci possono essere state più visite la domenica ma di giovedì alle 11 circa questo mondezzaio !!!!!non c'era spazio x gettare altri fiori ma gli operai dove sono io non li ho mai visti pulire e svuotare i secchi l'ama non ne parliamo il comune etc. nessuno fa niente sono impegnati solo con le poltrone che orrore