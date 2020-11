LETTORI - Prostituzione e coprifuoco

Buona sera “Roma Today”, grazie del vostro servizio, vi sego quotidianamente ormai da anni. Volevo segnalare un cambiamento di orario di servizio di trans e prostitute che operano sicure e indisturbate su via prenestina e via longoni. Grazie a questo nuovo lock down , che prevede il coprifuoco alle 22, il servizio è stato anticipato già alle 19:00. Non è bello tornare a casa con tua figli di 6 anni e trovare persone praticamente nude per oltre un kilometro di strada. Ma chi deve controllare questa parte di Roma chi è? Un responsabile da far saltare c è?!? Grazie Gianni