Amo il mio quartiere e mi dispiace vedere così spesso tanto degrado e incuria da parte dell'amministrazione preposta L'automobile abbandonata da tanti giorni in vle della Primavera è peraltro adiacente ad un insidioso restringimento di carreggiata Il tombino senza copertura non è recintato e il marciapiede stesso in via del Trifoglio non ha asfalto né lastricato