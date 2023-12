Lettori - Pista ciclablie sul tevere - ponte di ferro

Buongiorno, il giorno 22 luglio 2023 avete scritto che la pista ciclabile del tevere non subirà alcuna chiusura al ponte di ferro, il 14 novembre 2023 avete scritto ritrattando per "lecchinare" il sindaco che la ciclabile rimarrà chiusa per soli 20 giorni........................ad oggi la ciclabile è chiusa senza alcun motivo reale e senza una data di riapertura, lo scopo pare solamente quello di impedire a chi lavora di accedere al centro in sicurezza senza una valida alternativa. Nessuno ha pensato di lasciare nemmeno una parte stretta della pista per i ciclisti e pedoni, nessuno sta lavorando al cantiere e la pista è stata chiusa senza un reale motivo di urgenza se non per aprire un ennesimo finto cantiere del Sindaco che si pavoneggia con finte inaugurazioni con sorriso di dentiera e microfono cartonato. La tanto decantata transizione ecologica e l infrastruttura esistente mi ha portato ad andare in bici a lavoro ma il comune ha ben pensato di chiudere l'unico accesso in sicurezza al centro, è una vergogna. Chi ha chiuso la pista non ha nemmeno proposto una alternativa perché alla fine chi va in bici a lavoro per il Sindaco e i suoi dirigenti è un fesso che non ha l'auto blu.