LETTORI - Piazzale delle Gardenie (Centocelle) AL BUIO DA OLTRE UN ANNO!!!

Gentile redazione di ROMATODAY,, dopo aver ripetutamente segnalato al numero verde ACEA (5 volte!), ad ARETI (2 volte), aver scritto su pagina ufficiale Facebook sia al Presidente del V Municipio, che agli Assessori Municipali al Verde e ai LLP, senza aver ottenuto alcun risultato, sono quì a scrivere la presente segnalazione nella speranza che stavolta chi di dovere si attivi ed intervenga immediatamente. E' piu' di un anno che i pali dell'illuminazione pubblica ACEA intorno a tutto il perimetro di PIAZZALE DELLE GARDENIE risultano spenti e/o non funzionanti. Parliamo di oltre 15 LAMPIONI ai quali occorre aggiungere quelli dell'adiacente PARCHEGGIO metroC su Via della Primavera, anch'esso completamente buio ed ancor piu' pericoloso. Come dicevo ho segnalato da novembre 2022 (!!!) ben 5 volte il problema agli operatori del numero verde di ACEA e successivamente su sito-internet di ARETI con indicazione specifica dei pali da riparare. Alle rassicurazioni di intervento non sono mai seguiti i fatti. Non dovrebbe sfuggire a nessuno, che una piazza così grande, su cui peraltro insiste una fermata della Linea C della metropolitana, e che attira la sera/notte molti avventori (non sempre raccomandabili) di bar, pub e locali vari, se lasciata al BUIO, da origine ad un serio problema di SICUREZZA e percezione di PAURA, soprattutto per donne ed anziani. Chiedo pertanto e per l'ennesima volta un intervento URGENTE da parte di ACEA/ARETI per l'immediato ripristino della pubblica illuminazione a tutela della sicurezza e dell'incolumità dei residenti. Cordiali saluti, con ringraziamento anticipato per la pubblicazione di questa mia segnalazione. Leonardo Maesano (cittadino del V municipio, residente in Via Tor de' Schiavi 214)