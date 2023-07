Piazza Perestrello Prenestino-Tor Pignattara

Buongiorno Sindaco, Buongiorno Ama, grazie per questo; città decorosa e nobile. Perchè dovremmo pagare la Tari visti i disservizi, lo squalore e la sporcizia? Vivo in un quartiere dove si rischia di prendere il colera per tutti i rifiuti, la puzza, lo schifo che ogni giorno sono costretto a sopportare. Mobili, elettrodomestci abbandonati; la colpa è anche dei tanti incivili italiani e stranieri che vivono in città- Un pensiero a Gualtieri: lei è peggio della Raggi, inconsistenza e incapacità allo stato puro. Un pensiero all'Ama.. fate un repulisiti a partire dalla Dirigenza, viviamo in un paese di ladri, dove onesti cittadini come me che pagano, sono continuamente deubati.