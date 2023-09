Via Gino Fruschelli, 22 · Torrino

Via Gino Fruschelli, 22 · Torrino

Buonasera sono Roberto Calcari volevo segnalare questa perdita di acqua potabile, il guasto c'è da più di due settimane segnalato dal sottoscritto più volte, la risposta è che l'intervento è stato assegnato ad una ditta ma qui non si vede nessuno. Un bene così prezioso viene sprecato. Grazie e spero in un vostro aiuto per la risoluzione