Lettori - Perdita acqua

Buongiorno, voglio segnalare che da qualche giorno a Via Gabrino Fondulo tra il civico 59/61, c'è una forte perdita di acqua (acque chiare) che sta allagando il marciapiede e la strada. Stamattina ho chiamato, tramite il numero 060606, l'ufficio segnalazioni di ACEA in quanto la competenza è la loro visto che la perdita è dal loro tombino. L'operatore ACEA mi dice che hanno già alcune segnalazioni dal 02 settembre e aspettando la squadra appaltatrice. Allora mi chiedo io: oggi ne abbiamo 07 settembre e hanno una segnalazione dal 02 settembre: tutta l'acqua che continua a uscire in modo eccessivo dove va a finire?? non si tratta di uno spreco , anzi di un enorme spreco?? e se la ditta appaltatrice ci mette ancora giorni e giorni per iniziare i lavori, tutta quell'acqua dove andrà a finire??? Cioè ci tartassano per gli sprechi e poi dobbiamo vedere queste cose??? poi ci lamentiamo quando si verificano le voragini. Sono giorni che esce acqua ed è uno preco immane.