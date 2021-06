LETTORI - Pedone urtato da uno specchietto

Piccolo incidente stamani verso le 7.40 in via dei Badoer ai danni di un Signore di 84 anni che camminando in direzione Policlinico di Liegro è stato urtato al braccio dallo specchietto di una vettura passata a gran velocità immediatamente fuggita dopo l'impatto. Per fortuna solo tanta paura e un grosso livido. I residenti continuano a domandarsi perchè non venga realizzato un benedetto MARCIAPIEDE dove oggi giorno transitanto cosi tanti pedoni ed automobilisti distratti.