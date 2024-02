Lettori - Parco in via Pirzio Biroli: un simbolo di degrado urbano e negligenza amministrativa

Buongiorno, purtroppo dopo alcuni anni dalle precedenti segnalazioni del degrado in cui versa la zona in cui abito, sono costretto a tornare sull'argomento. In particolare vorrei sottoporre alla vostra attenzione il parco in via Pirzio Biroli, per esprimere profonda preoccupazione riguardo allo stato di degrado ed abbandono in cui versa. Nonostante segnalazioni ripetute e anni di richieste di interventi, nulla è cambiato. La gestione ordinaria della manutenzione e della pulizia sembra essere una chimera, con interventi sporadici ed inefficaci a fronte di un degrado sempre più evidente. Recentemente, una presunta gestione straordinaria di potatura ha suscitato speranze di miglioramento, ma il risultato è stato deludente. La potatura delle piante è stata eseguita senza un adeguato controllo di qualità, creando così un'immagine di abbandono e incuria ancora più evidente. Gli sfalci lasciati accumulati in balia del vento e mai ritirati confermano la mancanza di controllo e supervisione sull'appalto pagato con i soldi dei contribuenti. Il parco si presenta oggi come uno scenario desolante: rifiuti ovunque, vetri rotti, panchine spostate, e un'atmosfera generale di incuria e sporcizia. L'area giochi per bambini, appena ristrutturata, è già impraticabile e invasa da senzatetto e spacciatori, lasciando i residenti del quartiere nell'incubo quotidiano di un ambiente insicuro per i più piccoli. E non è solo il parco comunale a soffrire di trascuratezza. Un parco privato nelle vicinanze, gestito con impegno dai residenti, vede i suoi alberi abbandonati e pericolosi, minaccia costante per la sicurezza pubblica. Nonostante i ripetuti interventi delle autorità, il terreno continua a essere trascurato e pericoloso. Allego fotografie che documentano il degrado e la trascuratezza del parco, nella speranza che possano risvegliare la coscienza delle autorità competenti e stimolare azioni concrete per restituire dignità a questo importante spazio verde. Leggo dal sito del Municipio XV che esiste una Commissione Vigilanza Urbana, Arredo Urbano, Ambiente, Sicurezza, Aree Verdi presieduto dalla Signora Cava: mi domando di cosa si occupino?? È giunto il momento che le autorità municipali prendano seriamente in considerazione la questione del parco in via Pirzio Biroli e agiscano con determinazione per ripristinare la sua bellezza e la sua funzionalità. Gli abitanti del quartiere meritano di vivere in un ambiente sicuro e piacevole, e non devono essere costretti a sopportare l'incuria e il degrado delle aree verdi della propria città.Fino a quando non saranno adottate misure concrete e sostenibili per migliorare la situazione del parco, continueremo a esprimere la nostra indignazione e a chiedere un'azione decisa da parte delle autorità competenti. Grazie per l'attenzione