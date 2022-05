LETTORI - Parco Caduti del Mare - Garbatella

Gallery







Ennesimo scempio nel parco frequentato assiduamente dai bambini del quartiere ma soprattutto davanti l'ingresso di una Scuola primaria. Sicurezza è ormai una parola sconosciuta su Via David Salineri , auto vandalizzate parco ormai lasciato come spazio per tossicodipendenti e vandali. Come genitore di due bambini che frequentano la scuola davanti il parco ed il parco chiedo uno sforzo più ampio dalle istituzioni e dal municipio in sinergia con le Forze dell'ordine. Non possiamo dopo due anni di covid dover fare rinunciare ancora ai più piccoli quel poco di socialità che avviene in un parco in un giorno di sole dopo ore di mascherine in aula.