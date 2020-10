SEGNALAZIONE - Odissea Bartolini e mancate consegne

Buongiorno, vi scrivo la presente per segnalarvi che a seguito della chiusura della sede Bartolini di Guidonia (RM), i consumatori come me si trovano nella condizione di non poter ricevere la merce ordinata su Amazon. Nel mio caso si tratta di un computer proveniente dal Regno Unito speditomi il 12 ottobre e destinato alla sede di Guidonia il giorno 14, quando già sapevano del problema contagi. La stessa sorte è toccata a una mia amica che ha acquistato dal Portogallo e si trova nella situazione in cui la merce è bloccata. Invano sono ste le segnalazioni e i tentativi di contatto con Bartolini, email, telefonate, pec, nessuno risponde. Questo comportamento è alquanto scandaloso ancor più perché era già risaputo che nella filiale c'era un focolaio in corso, ma Bartolini ha pensato bene di continuare a inviare la merce invece di destinarla ad altre sedi. Saluti