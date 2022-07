Via Prenestina, 1260 · Colle Prenestino

Ci sono 25 mezzi ama fermi al parcheggio . E noi stimo nella merda da 15 giorni . Premetto che tutti i mezzi ama passano davanti , siamo su via prenestina 1260 .ma nessun mezzo si ferma . abbiamo telefonato all'ama dicono che provvediamo ma stiamo ancora cosi . ci sono buste in stato di decomposizione , non vi dico la puzza .