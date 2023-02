Lettori - Metro A : indovina la fermata

Ieri, come spesso accade, sulla metto A le stazioni annunciate sul display e con il sonoro non erano corrispondenti alle fermate reali per cui molti viaggiatori non romani sono scesi alla stazione sbagliata o chiedevano ai passeggeri locali. A Cipro le indicazioni informavano che si era arrivati ad Anagnina o a Lepanto che eri a Cornelia . Ci meritiamo anche questo? È impegnativo sincronizzare le fermate reali con le indicazioni per non confermate ai turisti che Roma è irrecuperabile ?