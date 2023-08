Lettori - Mancato ritiro rifiuti da parte AMA

Abito a TRIGORIA e in tutto il quartiere non vengono svuotati i cassonetti porta-a-porta che risultano stracolmi di PLASTICA-CARTA-INDIFFERENZIATA. Gli operatori ecologici ritirano solo l'organico. Vorrei sapere come mai visto che in altri quartieri la raccolta funziona, anche se a intermittenza, mentre a Trigoria tutto FERMO !!!???. Se fosse un problema di mezzi non ritirerebbero nemmeno l'organico. Chiedo al ns. Sindaco di farsi un giro per le strade di Trigoria.