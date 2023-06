Lettori - Mancata pulizia stradale

Quella in allegato è solo l'ultima di una serie di foto scattate nell'ultimo anno nel quartiere consoli/don bosco. In particolare la foto è stata scattata sabato 24 giugno. In diversi punti del quartiere i marciapiedi sono invasi dalla spazzatura costringendo le persone a camminare per strada. Il quartiere è invaso da scarafaggi e topi, la puzza è insostenibile. E’ veramente avvilente vedere una città ridotta in questo stato. La situazione igienico-sanitaria non è accettabile e richiede un piano di intervento urgente non un tamponamento una tantum. A chi possiamo rivolgerci per vivere in questa città in modo dignitoso?