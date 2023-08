Mancata illuminazione pubblica stradale

Dalla metà di giugno i lampioni su strada presenti in via Bepi Romagnoni (tutta) e via Roberto Crippa altezza civici 60/70 sono spenti. Ho contattato il numero verde Areti (800130336) almeno 10 volte, segnalando il disservizio, ricevendo ogni volta un numero di ticket e sms per recepita segnalazione, ed ho inviato anche una email dal sito web di Areti. Il problema a tutt'oggi permane, al massimo le luci si accendono in alcune sere verso le 20,15 per poi spegnersi prima di mezzanotte. La mancata illuminazione mette a rischio la sicurezza di chi percorre tali strad, sia a piedi che in auto.