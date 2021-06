LETTORI - Rifiuti, lo spettacolo continua

Che fine hanno fatto gli operatori ecologici, sono in ferie oppure in malattia visto che si dice che gli impianti sono saturi. Secondo voi che siete al comando la soluzione quale sarebbe, tenerla in strada oppure svuotare le vasche facendo si che il ciclo di raccolta continui. Non ho parole visto che questo disagio c'è da anni, non è da pochi mesi signor sindaco azzeri a tutti i romani la bolletta di giugno e dicembre Ama e per fortuna il logo dice ama Roma