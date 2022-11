LETTORI - Linea 074 Roma Tpl disservizi continui

Buongiorno mi chiamo Alessia. Vorrei segnalare che nel IX municipio la linea Roma Tpl 074 crea continui disservizi specialmente la mattina quando le persone devono andare a lavoro e i studenti devono recarsi a scuola. Oltre a continue corse che durante la giornata saltano, vorrei segnalare in particolare che da inizio anno scolastico la maggior parte delle mattine la corsa direzione Capelli con partenza 6:13 (circa) non effettua la partenza e la corsa con partenza 6:33 anticipa la partenza non rispettando minimamente la tabella di marcia e lasciando a piedi studenti e lavoratori che arrivano regolarmente in ritardo rischiando, per colpa della Roma Tpl, il posto di lavoro e l'anno scolastico. Ho fatto moltissime segnalazioni scritte alla società, che puntualmente mi ha risposto che la vettura era in "avaria" e che avrebbero provveduto a risolvere il problema, cosa mai avvenuta ed è impossibile che tutte le mattine si rompe una vettura sempre alla stessa ora. Alcuni autisti ci hanno confidato che il problema è che la società la mattina fa partire dal deposito una o addirittura 2 vetture in meno creando così il disservizio. I miei figli prendono lo 074 a via dei papiri e per noi che viviamo quì l'unico autobus che ci collega con la laurentina è lo 074 e se salta le corse o se le anticipa non abbiamo alternative. I ragazzi non possono uscire di casa prima delle 6 del mattino per arrivare a scuola alle 8:10 perché l'unico autobus non passa regolarmente. In famiglia abbiamo 3 abbonamenti annuali e mensili e chi ci rimborsa questi disservizi? Chi giustifica tutte le mattine i ritardi dei ragazzi a scuola? La società non ci da ascolto, spero che voi possiate aiutarci a risolvere questo enorme problema per noi cittadini che già siamo isolati dal mondo e abbandonati a noi stessi. Grazie in anticipo