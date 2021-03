Da Gennaio 2021 il Parco di Villa Celimontana è stato chiuso al pubblico. Si è parlato sui media locali di una chiusura dovuta a potature degli alberi e a danni alle panchine causati da colonie di storni. Ma i cartelli agli ingressi non indicano nè la data di inizio lavori nè una previsione per la riapertura. Guardando attraverso le sbarre dei cancelli chiusi non si vedono cantieri o lavori in corso... Quando riaprirà? Grazie