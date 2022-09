LETTORI - Via Sondrio dimenticata dalla amministrazione

Queste sono immagini chiarissime del degrado in cui versa la piccola via Sondrio alle spalle della piazza del Pigneto e sede della direzione ICT di Atac. Da almeno un anno non è oggetto di pulizia e non è raro che sia rifugio di senza tetto o riparo da occhi indiscreti per lo spaccio di stupefacenti. Nonostante le numerose segnalazioni dei dipendenti dell'azienda di trasporto (e supponiamo dei residenti), nessuno del Municipio o di Ama è intervenuto. Aspettiamo che qualcuno si faccia veramente del male? Qualcuno verrà ad assistere i disperati che come nella foto dormono tra topi e rifiuti? Siamo una città solidale solo per la propaganda elettorale?