La pulizia viene effettuata dai cittadini, laddove gli edifici si costituiscono in condominio. Ma davanti agli edifici di enti e istituti raramente viene svolta. Si accumulano sporcizie di ogni genere. Ma soprattutto, i marciapiedi sono presi d'assalto da Smart, motorini e diabolici monopattini elettrici abbandonati senza educazione e senso civico. Istituzioni assenti. Pericolo per i pedoni costretti a circolare in strada.