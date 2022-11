LETTORI - Via dei papiri 60/64 ROMA - Santa Palomba - Manca l'acqua da venerdi' sera

Il servizio idrico di zona non ha mai brillato, non si capisce come mai sia competenza di una azienda a nome SICURACQUE specializzata in piscine di quel di Cerveteri. Dalla giornata di venerdi' manca l'acqua, "gentilmente" ci è stato messo a disposione un serbatoio di accumulo con rubinetto dove tutti i caseggiati possono andare a prendere secchi di acqua. DA VENERDI' SCORSO. Ora è lunedi' sera, sono le 20.07, e l'acqua ancora non c'è. E il guasto non è stato riparato. Non si sa quando provvederanno. Nel frattempo siamo senza acqua.