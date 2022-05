Lettori - Via Città di Castello e l'assenza di decoro

Gallery



Un operatore ecologico stava pulendo Via Città di Castello. Già che è un evento. Ore 10.15 del 19/5/22. Mi permetto di dirgli che intorno alle panchine c'è un mucchio di cicche nonchè lattina di coca-cola abbandonata eccetera. La risposta è stata "per me quelle cose ponno stà lì a vita". Non capivo se mi prendesse in giro. Non non mi prendeva in giro. Ecco. Pulizia differenziata anche da parte degli operatori ecologici? Mah.