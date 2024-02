Lettori - Vergognoso disservizio

Nel tardo pomeriggio del giorno 6 Febbraio c.a. sul treno regionale R12555 proveniente da Civitavecchia con destinazione termini, ho assistito ad episodio a dir poco vergognoso sotto piu punti di vista. Alla fermata Trastevere(18 circa) era in attesa sui binari,una persona non deambulante su sedia a rotelle . Anzitutto la segnalazione che la stessa aveva necessità di salire è avvenuta tramite utente, al macchinista, perché il capotreno non era evidentemente reperibile(parliamo della carrozza oltretutto di Testa treno). Poi una volta sopraggiunto il capotreno, non si capisce se per mancanza di praticità della stessa o di inefficienza del montacarichi per disabili, dopo 20 minuti di prove, la persona è stata lasciata a terra, con la palese aberrazione di tutti noi compreso un utente di origini Africane che ha esordito contro il capotreno dicendo che queste cose,purtroppo, le vedeva solo in Africa. Io mi sento offeso e mi vergogno, poiché paghiamo un servizio che ormai normalmente ritarda e che ha inefficienti gli apparati per la salita dei disabili o l'incapacità del personale responsabile del servizio. Alla fine la vittima di questa vicenda è stata la persona lasciata a terra non tanto perché avrebbe dovuto aspettare un treno efficiente o con personale abile ma perche mortificato per il ritardo. È vergognoso.