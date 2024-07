Lettori - Un'intera scala con le finestre chiuse per la puzza

Da mesi si segnala ad AMA l'urgenza di togliere 4 cassonetti e 1 campana per il vetro posizionati temporaneamente per lavori in via C. Ricotti, 44. A pochi metri da tali cassonetti, un condomino NON VEDENTE, è costretto (come molti altri condomini) a stare con le finestre chiuse tutto il giorno con le temperature "africane" di questi giorni. Questo è il secondo anno e AMA non si degna di intervenire per risolvere il problema togliendoli dal sito provvisorio.