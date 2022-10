Lettori - Termini impossibile prendere taxi o mezzi pubblici

Questa è Roma Tornato con un treno a Termini alle 20 00 trovo: Fila di 100 metri per il taxi Fila di almeno 50 persone per il biglietto dell autobus ai distributori Bivaccanti brutti ceffi davanti alla stazione Se fossi stato un turista arrivato a Roma Termini il biglietto da visita della mia città sarebbe stato questo Possibile che nessuno dei gestori non capisca che tutto ciò è un problema non solo di immagine ma di vivibilità e di accoglienza ai turisti che portano economie qui? Mi autodenuncio ho preso l autobus senza pagare il biglietto per tornare a casa