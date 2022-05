LETTORI - Sulla Prenestina il taglio degli alberi si fa in ora di punta

Questa mattina traffico impazzito lungo tutta la via prenestina, con forti ripercussioni su tutta l'area limitrofa... auto e scooter incastrati in ingorghi impossibili, linee tram sospese e bus navetta in azione (in realtà, fermi in coda come tutti gli altri utenti che cercavano di raggiungere il posto di lavoro). il motivo? il taglio dei rami di uno dei pini in carreggiata centrale. Oltrepassato il civico 85, tutto è infatti tornato alla normalità (di vigili neanche l'ombra, nel frattempo) Ora mi chiedo.... è mai possibile provocare così tanti disagi, addirittura sospendere il servizio di trasporto pubblico, per una banale manutenzione agli alberi? ma il servizio giardini ha un responsabile per la pianificazione degli interventi? forse questa operazione non poteva essere anticipata o rimandata di un paio d'ore, in modo da non coincidere con l'ora di punta su una via consolare? Finchè questa trasandatezza non verrà in qualche modo superata, e queste inefficienze del servizio pubblico perseguite, Roma non avrà scampo.