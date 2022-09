Via Motta Camastra · Finocchio

Questo è un passaggio alternativo per collegare la metro di Bolognetta a Via Militello..... Ci passano tantissime persone, ragazzi, persone adulte e tutti coloro che usufruiscono di questo passaggio molto comodo..... Ma ormai siamo allo stremo dello schifo. .... E il comune cosa fa'? .... Un bel niente..... Che vergogna...... E noi intanto paghiamo tutto ciò che c'è da pagare.... Non è giusto