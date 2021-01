LETTORI - Sorgive in via Cesare Zavattini

Siamo in Via Cesare Zavattini: una strada chiusa che dovrebbe essere aperta, una strada quasi ultimata da anni, ma totalmente da rifare, ma anche una strada nel verde usata come discarica. La strada in questione nasce come collegamento con Porta di Roma/Vigne Nuove, il che permetterebbe una diminuzione del traffico su Via della Bufalotta che, a causa dell’intenso traffico (rotatoria non a norma, centro raccolta AMA, centro di ritiro Leroy Marlin, palazzi che nascono nelle vie limitrofe senza un preventivo adeguamento delle strade) crea molti disagi ai residenti a causa del tanto inquinamento sia acustico che atmosferico. Attualmente questa strada è anche usata come discarica, una strada dove agire indisturbati per qualsiasi tipo di attività, una strada diventata pericolosissima anche a causa di tombini quasi totalmente rubati… a tutto questo ora si aggiunge un enorme perdita d’acqua che ha generato un ruscello, con il rischio sempre più alto di crollo della strada. Possibile che dopo diverse segnalazioni al numero verde ACEA, (ormai quasi quotidiane) l’operatore risponde con il classico “si tranquillo hanno già fatto la segnalazione” nessuno intervenga? Gli abitanti della zona e Il Comitato di quartiere Antamoro, preoccupati da questa perdita, monitorano e segnalano quasi quotidianamente la situazione, ma il rischio resta alto.