LETTORI - Sicurezza stradale a Roma e in periferia

Direttore, a ogni decesso sulle strade romane l'amministrazione capitolina è sempre addolorata, compartecipe al lutto, eccetera. Sarebbe bene usare le energie spese per le condoglianze a programmare la viabilità della città, centro e periferia, in modo da rendere più sicuro per tutti l'utilizzo della rete viaria. Nella zona in cui abito, Osteria Nuova, gli incidenti sono minimi perchè pochi osano camminare sui bordi delle strade principali. Il marciapiede esiste solo su un lato ed è largo 75 cm. Non esistono dissuasori, nessuna camera di rilevazione velocità le centinaia di camion che trasportano basalto, acque minerali, mobili viaggiano a velocità sostenuta. Nessun senso unico, nessun intervento tipo realizzazione di rotatorie che rallenterebbero e fluidificherebbero il traffico. In breve niente di niente. Non si vede un ragazzino in giro e, giustamente perchè i genitori hanno paura a lasciarli girare da soli. Le fermate dei bus sono letteralmente sulla strada senza alcuna piattaforma. Per quel che riguarda il centro della città segnalo che in molte città europee i centri città sono limitati a 30km/ora e sui grandi assi di comunicazione a 50km/ora. Ne parlavo con un amico il quale mi guardava come fossi un cretino: "30km/ora ma sei scemo?" Forse ma se si parla di visione zero sarebbe meglio abbandonare le lacrime e rimboccarsi le maniche.